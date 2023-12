Wie Nikoläuse aus NRW ihren Job verstehen „Der Heilige Nikolaus ist nicht autoritär“

Bastian Füsers kennt das alte Bild vom Nikolaus. Der 45-Jährige arbeitet als Erzieher in einem Kindergarten in Brüggen am Niederrhein, gleich an der holländischen Grenze. Und er gibt jedes Jahr in seinem Heimatort den Nikolaus, seit vor mehr als 25 Jahren einmal ein Nikolaus erkrankt war und Füsers einspringen musste. „Das Kostüm war eine Katastrophe“, sagt er. „Der Bart baumelte an einem Gummiband, das sah unmöglich aus.“ Füsers hat inzwischen den besten Bart, den man sich überhaupt für einen Nikolaus vorstellen kann: aus weißem Echthaar. Dazu eine passende Perücke, alles angefertigt von einer Maskenbildnerin. Füsers legt großen Wert darauf, wie der klassische Heilige Nikolaus auszusehen – im schönen Bischofsgewand mit Mitra und Bischofsstab. „Das unterscheidet den Nikolaus ja von dem Kollegen, der als Zipfelmützenmann an Heiligabend die Geschenke bringt“, sagt Füsers.