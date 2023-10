59-Jähriger aus Haltern Nach 20 Stunden im Atlantik – geretteter Segler fühlt sich wieder fit

Er schreibt der Deutschen Presse-Agentur am Samstag von Bord des deutschen Frachters „Alanis“, der am Donnerstag zufällig nah genug an dem Unglücksort dran war, wo Daldrups Jacht „Jambo“ in sehr rauer See unterging. „Nach Aufgabe meines Segelbootes wegen starken Wassereinbruchs habe ich fast 20 Stunden in meiner Rettungsinsel auf Rettung ausgeharrt“, berichtet der 59-jährige Ingenieur aus Haltern, der laut eigenen Angaben seit 2012 segelt. Seine Blogs in den sozialen Medien zeugen von beeindruckenden Törns und lassen viel Erfahrung erahnen.