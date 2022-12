54. Essen Motor Show Ein Fest für den Verbrenner

Flach wie eine Flunder zieht er alle Blicke auf sich, der Porsche 908 Langheck, Baujahr 1968, optisch veredelt vom Künstler Roland Groteclaes. Ein baugleiches Schwesterfahrzeug fuhr beim legendären 24-Stunden-Rennen von Le Mans 1969 auf den zweiten Platz. „Ready to Race“, also sofort tauglich für die Rennstrecke sei der Wagen, schwärmt Patrick Gassmann, Inhaber von wonderful.car. „Rasterfahndung“ hat er den Boliden genannt, Schätzpreis: irgendwo zwischen vier und fünf Millionen Euro. Damit führt er trotz illustrer Konkurrenz wohl die Preisliste auf der diesjährigen Essen Motor Show an. Abschied vom Verbrenner? Sparsame Motoren? Tempolimit? Für die Besucher dieser Messe alles nur ferne Echos aus einem Paralleluniversum, das mit dem ihrigen wenig zu tun hat. In Essen geht es auch weiterhin um Felgen, Fahrwerke und Freude am Fahren – und das mit ungebrochener Leidenschaft, wie die randvollen Messehallen zeigen.