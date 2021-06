Brandschäden am Gemeindehaus : 51-Jähriger soll am Corona-Testzentrum in Velbert gezündelt haben

Velbert Zeugen haben am Sonntag einen Mann der Polizei gemeldet, der in Velbert am dortigen Gemeindehaus Feuer gelegt haben soll. Die Fassade des Gebäudes, in dem auch das Corona-Testzentrum untergebracht ist, weist Brandschäden auf.

Ein Mann soll am Sonntag am Gemeindehaus in Velbert gezündelt haben. Wie die Polizei mitteilt, wurde ein 51 Jahre alter Tatverdächtiger vorläufig festgenommen. Zeugen hatten die Beamten gegen 7.32 Uhr alarmiert. Der Verdächtige wurde in der Nähe des Gebäudes angetroffen.

Im Gemeindehaus in Velbert ist derzeit auch ein Corona-Testzentrum untergebracht. An der Fassade ist ein Brandschaden entstanden. Eine Werbetafel für das Testzentrum ist von einer Laterne entfernt worden und weist ebenfalls leichte Brandschäden auf. Gegen den 51-Jährigen wird jetzt wegen besonders schwerer Brandstiftung und Sachbeschädigung ermittelt.

(chal)