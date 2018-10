Bundespolizei schnappt Drogenschmugglerin bei Aachen: 500 Gramm Heroin als "Happy Meal" getarnt

Aachen Die Papiertüte eines Schnellrestaurants, die nicht nach Burger und Fritten roch, wurde einer 49-Jährigen zum Verhängnis. Denn in ihrem „Happy Meal“ waren Drogen im Wert von 25.000 Euro versteckt. Bei Aachen wurde sie geschnappt.

Die 49-jährige Frau wurde bei einer Kontrolle der Aachener Bundespolizei am Grenzübergang der BAB 4 angehalten, nachdem sie am Montag mit ihrem Auto aus den Niederlanden eingereist war. Die Beamten ließen laut Mitteilung den Kofferraum durch die Frau öffnen und inspizierten auch das Innere des Fahrzeuges. Unauffällig befand sich im Fußraum die braune Papiertüte eines Schnellrestaurants, die auffällig nicht nach Fast Food roch und dennoch gefüllt war, berichtet die Polizei. In der Tüte befand sich demnach ein in Klebeband verpacktes Päckchen. In diesem befand sich eine bräunliche Substanz, die ein Schnelltest als Heroin identifizierte.