50 Jahre VW Golf Eine Klasse für sich

Als im März 1974 der erste VW Golf vom Band rollte, war ich noch auf einem zitronengelben Rennrad unterwegs und träumte davon, meinen Radius per Motorkraft zu vergrößern. Nach den eher runden Formen von Käfer und Co. erschien mir die schnörkellose Kantigkeit des Golfs wie der Vorbote einer Zukunft voller Möglichkeiten. Ungeahnt modern wirkte dieses Modell, dabei enorm handlich und trotz seiner Kastenform irgendwie schnittig. Mit den Augen eines 14-Jährigen: begehrlich. Aber leider vorerst unerreichbar. Ich musste mich also noch ein paar Jahre gedulden, bis ich am Steuer meines ersten eigenen Golfs sitzen durfte. Die Liaison war zwar nicht von langer Dauer, aber was soll ich sagen: Ich habe ihn geliebt.