Ergebnis der Obduktion : 47-Jährige aus Bochum ist erfroren

Bochum Eine Obduktion hat neue Erkenntnisse im Fall der 47-Jährigen, die am Mittwoch in Bochum in der Dusche tot aufgefunden wurde, hervorgebracht. Der Mann, der die Polizei gerufen hatte, sitzt in Untersuchungshaft.

Die 47 Jahre alte Frau, die am Mittwochmorgen tot in einer Wohnung in Bochum gefunden worden war, ist erfroren. Das ergab eine gerichtsmedizinische Untersuchung der Leiche. Wie die Staatsanwaltschaft in Bochum am Freitag weiter bestätigte, wurde die Tote nackt in einer Dusche gefunden und wies Blutergüsse auf. Zuerst hatte die „WAZ“ berichtet.

Tatverdächtig ist ein einschlägig vorbestrafter 42-Jähriger, der aus seiner Wohnung selbst die Polizei gerufen hatte und vor Ort festgenommen worden war. Ermittelt wird laut Staatsanwältin Svenja Große-Kreul wegen des Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge. Der wegen zahlreicher Delikte bereits vorbestrafte Beschuldigte sitzt in Untersuchungshaft, hat zum Tathergang bislang aber geschwiegen. Das Opfer soll vorübergehend bei ihm gewohnt haben.

(chal/dpa)