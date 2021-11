Zu lebenslanger Haft verurteilt : 46-Jähriger ermordet besten Freund mit Messer

Essen Ein Mann aus Essen bringt seinen besten Freund um – mit elf Stichen in Bauch und Oberkörper. Im Prozess spricht er von Notwehr. Jetzt ist er verurteilt worden.

Nach einer tödlichen Messerattacke ist ein 46 Jahre alter Mann aus Essen am Donnerstag zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der Angeklagte war laut Urteil am 14. April 2021 mit einem Hammer und einem Messer auf seinen besten Freund losgegangen. Die Ärzte hatten später elf Stiche in Bauch und Oberkörper gezählt. Das Opfer hatte keine Chance. Hintergrund der Bluttat soll ein Streit um Geld gewesen sein. Der Angeklagte selbst hatte im Prozess am Essener Landgericht von Notwehr gesprochen. Das sahen die Richter jedoch anders.