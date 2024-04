Zwei Wochen früher als letztes Jahr Erdbeersaison 2024 eröffnet – Anbau in 350 Betrieben in NRW

Die Eröffnung der Erdbeersaison sei etwa zwei Wochen früher als vor einem Jahr, sagte der Präsident des Verbands der Anbauer. Grund sei der frühe Vegetationsbeginn in diesem Jahr. Bis weit in den Herbst hinein würden Erdbeeren aus heimischem Anbau angeboten. 350 Betriebe bauen in NRW Erdbeeren an.