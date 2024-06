Auch Zugriffe in NRW Gigantischer Kokain-Fund im Hamburger Hafen

Laut Düsseldorfer Staatsanwaltschaft gab es in dem Zusammenhang auch Zugriffe und Durchsuchungen in Nordrhein-Westfalen, (Bonn, Köln, Leverkusen, Rhein-Sieg-Kreis und Wachtberg), Bayern (München), Berlin, Brandenburg (Landkreis Märkisch-Oderland), Hamburg, Hessen (Frankfurt am Main) sowie Niedersachsen (Landkreis Heidekreis). Kokain gelangt zumeist aus Südamerika vor allem über den Seeweg in große europäische Hafenstädte wie Antwerpen, Rotterdam und Hamburg. Von dort wird das Kokain meist in Fahrzeugen in die Verkaufsstaaten weitertransportiert.