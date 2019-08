Hotelbrand in Münster : 35-Jähriger wegen versuchten Mordes in U-Haft

Münster Drei Tage nach einem Hotelbrand in Münster ist für den 35 Jahre alten Leiter des Hauses Haftbefehl wegen versuchten Mordes, Brandstiftung und gefährlicher Körperverletzung erlassen worden.

Wie die Polizei mitteilte, steht der Mann im Verdacht, den Brand am vergangenen Sonntag absichtlich in der von ihm genutzten Wohnung im Hotel gelegt zu haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll er damit versucht haben, seine Ex-Frau, die in der Nacht bei ihm war, zu töten. Die 42-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wird in einer Spezialklinik behandelt.