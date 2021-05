In sozialen Brennpunkten : Stadt Köln startet Impfprojekt in Chorweiler mit 300 Dosen Moderna

Köln Die Stadt Köln startet am Montagnachmittag in Chorweiler mit den vorgezogenen Impfungen in sozialen Brennpunkten. 300 Dosen des Impfstoffs Moderna stehen fürs Erste zur Verfügung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein Impfbus wird am Montag ab 15 Uhr auf dem Liverpooler Platz in Chorweiler stehen, damit die Bewohner des Kölner Stadtteils eine Corona-Schutzimpfung erhalten können. Dies teilte die Stadt mit. „Für den heutigen Tag stehen 300 Dosen des Impfstoffs von Moderna zur Verfügung“, sagte ein Sprecher.

Damit startet ein Pilotprojekt, bei dem Menschen in sozialen Brennpunkten bevorzugt Corona-Impfungen erhalten sollen. Die mobilen Teams sollen nach und nach unter anderem in den Hochhaussiedlungen von Chorweiler und dem Kölnberg Impfungen anbieten.

Das Land hat für das Pilotprojekt zunächst 1000 Impfdosen zur Verfügung gestellt. Die Stadt Köln hofft allerdings auf noch deutlich mehr Impfdosen für das Projekt.

(hsr)