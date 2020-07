Verdacht auf versuchten Mord : 29-jähriger Raser von Coesfeld in Untersuchungshaft

Münster Bei einer Verkehrskontrolle hatte er mit seinem Auto die Flucht ergriffen und dabei zwei Menschen verletzt. Eine Polizistin erkannte ihn in einem Taxi und verfolgte ihn bis zur Festnahme mit dem Fahrrad.

Die Polizei hat einen Raser, der wegen des Verdachts auf versuchten Mord gesucht wurde, in Münster festgenommen. Eine Beamtin, die privat unterwegs war, hatte den Mann am Samstagabend zufällig erkannt, als er in ein Taxi stieg. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag weiter mitteilten, verfolgte die Polizistin das Taxi mit dem Fahrrad und alarmierte die Kollegen. Der Mann ließ sich widerstandslos noch im Taxi festnehmen.