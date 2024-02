29. Februar Rund 11.000 NRW-Bürger feiern am Schalttag Geburtstag

Der 29. Januar ist für rund 11.200 Menschen in Nordrhein-Westfalen ein ganz besonderes Datum: Sie feiern an diesem Tag Geburtstag. Seit dem Jahr 2000 sind in NRW 2261 Kinder an einem Schalttag zur Welt gekommen, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Düsseldorf mitteilte. Gemessen an allen Geburten in diesem Zeitraum sei das nur ein Anteil von 0,06 Prozent.