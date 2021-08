Anonymer Tipp an Polizei : 27-Jähriger rast durch Krefeld und verrät sich durch Video

Anonymer Tipp an Polizei

Krefeld Ein Mann ist in der Nacht zu Donnerstag mit 100 durch eine Tempo-30-Zone gerast, hat ein Video davon gemacht und hochgeladen – und hatte wenig später Besuch von der Polizei.

Vollgas gegeben, aber dabei nicht nachgedacht: Ein 27-Jähriger ist in der Nacht zum Donnerstag mit gefährlichem Tempo durch Krefeld gerast und hat seine Fahrt gefilmt. Am Ende sei er sogar ausgestiegen und habe noch Aufnahmen vom Auto samt Kennzeichen gemacht, teilte die Polizei am Donnerstag mit.