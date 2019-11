Prozessauftakt in Dortmund : 27-jährige Mutter räumt Brandstiftung ein

Prozessauftakt in Dortmund

Dortmund Eine Frau aus dem Ruhrgebiet muss sich seit Dienstag wegen versuchten Mordes an ihren beiden Kindern und acht weiteren Hausbewohnern vor dem Dortmunder Schwurgericht verantworten. Zu Beginn brach sie in Tränen aus.

Die Staatsanwaltschaft wirft der Angeklagten vor, im Mai in ihrer Wohnung in Holzwickede im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses Feuer gelegt und anschließend das Haus verlassen zu haben. Die beiden Kinder, die zur Tatzeit schliefen, mussten von der Feuerwehr aus der brennenden Wohnung gerettet werden. Beide erlitten Rauchvergiftungen, einer der Jungen war sogar kurzzeitig in Lebensgefahr.