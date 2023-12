150 Stundenkilometer auf regennasser Fahrbahn 26-Jähriger wollte Frauen imponieren – Führerschein weg

Bielefeld · Ein 26-Jähriger brauste in Bielefeld am Samstagabend (9. Dezember) an einem Streifenwagen vorbei. Die Beamten konnten den Fahrer einholen und hörten einen kuriosen Grund für die Raserei.

12.12.2023 , 20:21 Uhr

Ein Polizeifahrzeug steht mit Blaulicht auf der Straße. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Der Mercedes-Fahrer geriet in den Fokus der Polizisten, als er stadtauswärts mehrmals die Fahrspur wechselte, teilte die Polizei mit. Nach einer stationären Geschwindigkeitsmessanlage habe er auf der dunklen und regennassen Fahrbahn auf rund 150 Stundenkilometer beschleunigt. Zulässig seien dort höchsten 70 Stundenkilometer. Erst aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens habe der Bielefelder die Geschwindigkeit seines Fahrzeugs reduziert. Die Beamten konnten den PKW mit dem 26-Jährigen und drei weiteren Insassen einholen. Bei der Kontrolle erklärte der Fahrer den Beamten, dass er Frauen imponieren wollte, gab sich nach Angaben der Polizei aber reumütig. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein des 26-Jährigen beschlagnahmt, da der Anfangsverdacht eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens bestand.

(dw)