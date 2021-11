Unfall in Windeck : 25-Jähriger rutscht mit Auto Abhang hinunter und landet auf Bahngleisen

Windeck Ein 25-Jähriger ist am Freitagabend in einer scharfen Kurve mit seinem Auto von der Straße abgekommen und auf Gleisen der Bahn gelandet. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Ein 25 Jahre alter Autofahrer ist am Freitagabend in Windeck von der Straße abgekommen und im Gleisbett der Bahn gelandet. Der Autofahrer sei vom Ortsteil Schladern aus in Richtung Altwindeck unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Samstag mit. In einer scharfen Rechtskurve habe er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Demnach prallte der 25-Jährige mit seinem Wagen zunächst gegen ein entgegenkommendes Auto, durchbrach die Leitplanke und schleuderte einen mit Bäumen bewachsenen Abhang hinunter auf die Bahngleise. Der 25-Jährige sowie der ebenfalls 25 Jahre alte Fahrer des entgegenkommenden Autos wurden nicht verletzt.