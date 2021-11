25-Jähriger in Wuppertaler Polizeiwache gestorben : Schwester des Verstorbenen erstattet Anzeige gegen Polizisten

Ein Polizeifahrzeug steht vor dem Landgericht Wuppertal. (Symbolfoto) Foto: dpa/Jan-Philipp Strobel

Düsseldorf Nach dem Tod eines 25-Jährigen auf der Wuppertaler Polizeiwache gibt die Staatsanwaltschaft weitere Details bekannt. Der Mann sei wahrscheinlich an einem Herzinfarkt gestorben. Die Schwester des Verstorbenen sieht die Schuld offenbar auch bei der Polizei.

Im Fall des in Polizeigewahrsam verstorbenen 25-Jährigen in Wuppertal hat die Staatsanwaltschaft neue Erkenntnisse im Düsseldorfer Landtag vorgetragen. Wahrscheinlichste Todesursache sei nach Einschätzung der Rechtsmedizin in Hagen ein akuter Herzinfarkt, sagte Oberstaatsanwältin Anna Stelmaszczyk im Innenausschuss. Auch Alkohol und Drogen sollen dabei eine Rolle gespielt haben. Die SPD-Fraktion hatte zum Thema eine sogenannte Aktuelle Viertelstunde beantragt.

In der Nacht am ersten November hatte die Polizei den griechischen Staatsbürger festgenommen. Die Beamten sollen am frühen Morgen nach dem Hinweis eines Taxifahrers gehandelt haben. „Sie sahen auf der Fahrbahn neben dem Taxi den Mann, der auf einer Frau lag. Sie hat geschrien und war offensichtlich verletzt worden“, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU). Bei der Frau handelt es sich um die 34-jährige Schwester des später Verstorbenen. Dieser habe laut Reul versucht, die Polizisten mehrfach zu schlagen und zu treten. Erst mit Verstärkung von vier weiteren Polizisten sei es den Beamten gelungen, den Mann mit Handschellen und Kabelbinder zu fixieren.

Ein Video, das mutmaßlich den Einsatz zeigt, kursiert in sozialen Netzwerken. Dabei ist auch die Stimme einer Frau zu hören, wahrscheinlich die Schwester des Mannes. „Bitte, nein, das ist nicht richtig“, schreit die Frau, als die Polizisten den Mann auf den Boden fixieren. „Bitte, er ist ein Kind“, sagt sie. Die Schwester hat nach Angaben der Wuppertaler Staatsanwaltschaft Anzeige gegen mehrere Polizisten erstattet.

Zwei Stunden später ist der Mann tot. Als ein Arzt eine Blutprobe in der Zelle entnehmen wollte, habe der Betroffene geschrien und gegen die Wand getreten, sagte Reul. „Er hat versucht, einer Beamtin in die Hand zu beißen.“ Nach der Blutprobe soll der 25-Jährige das Bewusstsein verloren haben. Eine Stunde lang hätten drei Polizisten, der anwesende Arzt und ein Notarzt erfolglos versucht, den Mann zu reanimieren.

Laut Oberstaatsanwältin Stelmaszczyk habe die durchgeführte Obduktion keine Hinweise auf tödliche Verletzungen ergeben, die von außen gekommen seien. Wahrscheinlich sei der 25-Jährige an einem akuten Herzinfarkt oder einer anderen kardiologischen Ursache in Verbindung mit Alkohol- oder Drogenmissbrauch gestorben. Die Schwester der Verstorbenen habe angegeben, dass er an dem Abend Bier und Wodka getrunken und Betäubungsmittel konsumiert habe – vermutlich LSD. Das Ergebnis der toxikologischen Untersuchung stehe aber noch aus.