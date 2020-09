Corona-Hotspot : Einjähriges Kind positiv getestet - Hochzeitsgesellschaft in Quarantäne

Ein Mediziner nimmt einen Abstrich für das Testverfahren auf SARS-CoV-2. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Frechen Von 85 Gästen einer Hochzeitsfeier in Frechen sind 23 infiziert. Mehr als 170 Personen befinden sich in Quarantäne. Ursprung der Infektion ist wohl eine Familie. Am Dienstag sollen weitere Tests stattfinden.

Von Jörg Isringhaus

Nach einer Hochzeitsfeier in Frechen hat sich die Zahl der Infizierten bislang nicht weiter erhöht. Am Dienstag sollen laut Marco Johnen, Sprecher des Rhein-Erft-Kreises, weitere Tests stattfinden. Bisher wurden 23 der 85 Gäste positiv auf das Corona-Virus getestet. Die Feier fand am 22. August statt. Wer die Infektion in die Gruppe der Feiernden hineingetragen hat, sei schwer feststellbar, sagt Johnen. Am wahrscheinlichsten ist es aber, dass der Ursprung bei einer Familie zu suchen ist. Deren einjähriges Kind war nach der Feier bei einer Untersuchung im Krankenhaus routinemäßig auf das Virus getestet worden - mit positivem Ergebnis. Symptome hatte das Kind nicht gezeigt. "Als der Befund kam, wurden sofort die Kontakte der betreffenden Personen zurückverfolgt", erklärt Johnen. "Dabei rückte natürlich der Besuch der Hochzeitsfeier in den Fokus."

Unmittelbar danach seien alle Gäste und sonstigen Kontaktpersonen unter Quarantäne gestellt worden. Alle Teilnehmer der Feier wurden zudem auf das Coronavirus getestet. Die bisher positiv Getesteten hätten überwiegend ihren Wohnsitz in Hürth. Insgesamt befinden sich aktuell 850 Personen aus dem Kreis in Quarantäne und damit 174 mehr als noch am Freitag, wie es weiter hieß. Für die Mitarbeiter der Gesundheitsbehörden habe die Nachverfolgung der Kontakte übers Wochenende viel Arbeit bedeutet.

Der enorme Anstieg der Fallzahlen sei darauf zurückzuführen, dass die neu Betroffenen selbst eine beträchtliche Anzahl von beruflichen und privaten Kontakten hatten. Dazu gehören unter anderem zwei Kindertagesstätten, eine Schule und ein Fußballverein. Der Wert der Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen je 100.000 Einwohner für den Rhein-Erft-Kreis ist damit von 14,0 (Freitag) auf 18,5 gestiegen. Der Krisenstab des Rhein-Erft-Kreises hat die Bezirksregierung am Wochenende im Rahmen eines Sonderberichtes informiert, über die Quarantäneverfügungen hinaus seien aus infektiologischer und ordnungsrechtlicher Sicht zunächst aber keine weitergehenden Maßnahmen erforderlich.