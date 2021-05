21-Jähriger in Essen vor Gericht : Nachbarin mit über 40 Messerstichen getötet

Ein Kriminalpolizist geht in Essen in ein Haus, in dem die Polizei eine getötete Frau und einen lebensgefährlich verletzten vierjährigen Jungen vorgefunden hatte. (Archivfoto) Foto: dpa/Guido Bludau

Essen Eine 27 Jahre alte Frau wird in ihrem Bett erstochen. Vor Gericht in Essen behauptet ein Nachbar, dass ihm die Tat von einer Stimme aus einem Computerspiel befohlen worden ist.

Die Tat kam aus dem Nichts, die Hintergründe sind unklar: Vor knapp sechs Monaten soll ein Mann aus Marl im Kreis Recklinghausen seine schlafende Nachbarin erstochen haben. Seit Montag steht er in Essen vor Gericht - und gesteht. In einer von seinem Verteidiger verlesenen Erklärung behauptet er, dass ihm die Tat von einer Stimme aus einem Computerspiel befohlen worden sei.

Es war die Nacht auf den 10. November 2020, als der 21-jährige Deutsche durch ein geöffnetes Badezimmerfenster in die Wohnung seiner Nachbarin eingestiegen war. Die Frau schlief bereits, genau wie ihr vierjähriger Sohn. Was dann passierte, will der Angeklagte wie ein Beobachter erlebt haben.

„In der Wohnung sah ich eine Person wie mich“, hieß es in einer Erklärung, die zum Prozessauftakt am Essener Landgericht von seinem Verteidiger Hans Reinhardt verlesen wurde. Als die Frau wach geworden sei, habe diese Person, „die ja ich war“, so lange auf sie eingestochen, bis ihre Schreie verstummt seien. Die Ärzte hatten später über 40 Stich- und Schnittverletzungen gezählt. Anschließend sei auch auf den schreienden Jungen eingestochen worden. „Auch das Kind sollte still sein“, so die Erklärung des Angeklagten.