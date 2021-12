Ökostrom : 2021 wurden 70 neue Windräder in NRW in Betrieb genommen

2021 wurden 70 neue Windräder in NRW in Betrieb genommen

Düsseldorf/Berlin In NRW drehen sich schon gut 3500 Windräder. 2021 kamen 70 neue hinzu. In den nächsten neun Jahren plant die Landesregierung nicht weniger als eine Verdoppelung der Kapazität.

In Nordrhein-Westfalen sind in diesem Jahr 70 neue Windenergieanlagen in Betrieb genommen worden. Im gleichen Zeitraum wurden 33 kleinere Anlagen stillgelegt, wie die Fachagentur Windenergie an Land (FA Wind) auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Unterm Strich kamen Anlagen mit einer Gesamtleistung von 241 Megawatt hinzu. Stichtag der Zählung war der 22. Dezember.