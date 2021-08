Glasfaser für zerstörte Ortsteile : 20.000 Flutopfer noch immer ohne Festnetz der Telekom

Bonn (rky) 100.000 Haushalte verloren bei der Flutkatastrophe zeitweise ihren Festnetzanschluss, 80 Prozent sind wieder angeschlossen. Für die anderen versucht die Telekom nun Mobilfunk zu schalten. Auf Dauer soll es sogar Glasfaser in vielen Orten geben.

Zeitweise hatten rund 100.000 Haushalte in NRW und Rheinland-Pfalz wegen der Flutkatastrophe keinen Festnetzanschluss, jetzt sind es noch 20.000 Haushalte. Dies gab die Telekom am Montag bekannt. Man versuche, wo immer möglich eine Ersatzversorgung mit Mobilfunk zu schalten, sagte Walter Goldenits, Technikchef der Telekom in Deutschland. Davon profitieren unmittelbar aber nur Bürger, die einen Vertrag mit der Telekom haben. Familien, die ihren Festnetzanschluss über Vodafone abrechnen, müssen sich an den Telekom-Wettbewerber wenden, so Goldenits.