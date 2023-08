Mit Hubschrauber ins Krankenhaus 20-Jährige von 500 Kilo schwerem Betonklotz getroffen

Eine 20-Jährige ist von einem 500 Kilogramm schweren Betonstein getroffen und schwer verletzt worden. Die Frau habe in Schöppingen (Kreis Borken) Zaunpfähle eingeschlagen, teilte die Kreispolizeibehörde am Sonntag mit. Der Blockstein, der demnach zum Einrammen der Zaunpfähle in den Boden an einem Traktor befestigt war, löste sich während der Arbeit am Samstag, stürzte herab und traf die Frau. Die Schwerverletzte wurde per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Warum sich der zweifach gesicherte Klotz lösen konnte, war den Angaben zufolge zunächst unklar.