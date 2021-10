2,4 Millionen Euro : Lotto-Gewinner hat sich immer noch nicht gemeldet

Münster Lotto-Spielerinnen und -Spieler werden derzeit aufgefordert, ihre alten Spielscheine zu kontrollieren – denn nach einem Lottogewinn von 2,4 Millionen Euro vor zwei Monaten hat sich der oder die Gewinnerin noch nicht gemeldet.

