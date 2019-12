Preisverleihung in Bochum : Das sind die Gewinner der „1Live Krone“

Bochum Zum Jahresende feiert die deutschsprachige Pop- und HipHop-Landschaft sich selbst bei einem großen Radiopreis in Bochum. Das sind die Gewinner der „1Live Krone“ 2019.

Bei der Verleihung des Radiopreises „1Live Krone“ am Donnerstag in Bochum hat der Rapper Sido den ersten Preis des Abends abgeräumt. In der Kategorie „Bester Künstler“ setzte sich der Berliner beim Publikumsvoting gegen die Konkurrenz durch. Die Krone für die „Beste Single“ dürfen Rapperin Juju und Sänger Henning May für ihren Hit „Vermissen“ mit nach Hause nehmen.