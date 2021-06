Auto landete auf dem Dach : 18-Jähriger fährt wertvollen US-Oldtimer zu Schrott

Das Auto landete auf dem Dach. Foto: dpa/Christoph Petersen

Ennepetal Für drei junge Männer endete eine Spritztour mit einem Dodge-Oldtimer in Ennepetal in einem kostspieligen Drama. Der 18-jährige Fahrer steuerte das Auto alkoholisiert gegen eine Bordsteinkante. Am Ende konnte nur noch die Feuerwehr helfen.