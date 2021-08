Ermittlungen gegen fünf weitere Personen : 18-Jähriger in Köln erstochen – Verdächtiger Jugendlicher aus U-Haft

Köln Der 16-Jährige wurde verdächtigt, bei einer Auseinandersetzung in Köln einen 18-Jährigen tödlich verletzt zu haben. Gegen ihn besteht nun aber kein dringender Tatverdacht mehr – gegen fünf weitere Personen laufen Ermittlungen.

Nach einer Messerattacke in Köln mit einem 18 Jahre alten Todesopfer ist ein Jugendlicher aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Der 16-Jährige sei am Freitag auf freien Fuß gekommen, sagte eine Sprecherin der Kölner Staatsanwaltschaft am Samstag. Die Behörde hatte vor rund einer Woche Haftbefehl wegen Totschlags gegen den 16-Jährigen beantragt. Bei einer Auseinandersetzung in der Innenstadt Ende Juli war der 18-Jährige durch einen Messerstich in den Oberkörper lebensgefährlich verletzt worden und starb wenig später im Krankenhaus.