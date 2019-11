18-Jährige aus Solingen will Bulle vor dem Schlachter retten : „Ich habe Billy versprochen, dass ich ihn hole“

Solingen Julie Siemering ist fest entschlossen, einen Bullen vor dem Schlachter zu retten. Ihr Opa verkaufte das Charolais-Rind „Billy“, als sie 15 Jahre alt war. Nun sammelt sie Geld, um dem ehemaligen Deckbullen noch ein schönes Leben zu ermöglichen.

Und nun möchte Julie einen Bullen namens Billy vor dem Schlachter retten. „Billy ist der Vater meiner Kuh Lina“, erzählt sie. Der reinrassige, helle Charolais-Bulle war 2016 für einige Monate als Deckbulle auf dem Hof der Familie in Niedersachsen. Die damals 15-jährige Julie wusste zu diesem Zeitpunkt schon um das sanfte Wesen der Tiere, ihre Angst hatte sie vor allem durch den Umgang mit den Kälbchen verloren. „Mein Opa meinte, Billy sei unberechenbar, ich sollte auf keinen Fall in seine Box gehen.“ Dabei, so sagt sie, sei der Bulle nur völlig verdreckt und ängstlich gewesen. Julie stieg heimlich zu ihm und striegelte und wusch ihn. „Er hatte so ein Vertrauen in mich, ich hab ihm dann auf der Weide sogar ein paar Tricks beigebracht“, sagt sie.

„Ich habe einen Pensionsstall gefunden, wo er unterkommen könnte für 100 Euro im Monat“, sagt Julie. Nun hofft sie, Tierfreunde zu finden, die Patenschaften – auch monatsweise – übernehmen. „Billy ist mein Freund“, sagt sie entschlossen. „Und ich habe ihm versprochen, dass ich ihn hole, wenn es mal Probleme geben sollte.“ Sie weiß, dass manche Menschen seltsam finden, wenn sie so redet, aber das ist ihr egal. „Rinder können 20 Jahre alt werden, man lässt sie nur nicht. Milchkühe werden oft schon im Alter von vier Jahren geschlachtet, weil sie einfach ausgelaugt sind.“ Julie will bald eine Ausbildung zur Erzieherin machen. Zur Zeit engagiert sie sich im Bundesfreiwilligendienst in einem Kindergarten und gibt abends Schülern Nachhilfe, um Geld für ihre Rinder zu verdienen. Sie ist fest entschlossen, den Bullen Billy spätestens im Frühjahr nach Solingen zu holen. So viel Zeit will der Bauer in Niedersachsen ihr geben.