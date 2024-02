Messerattacke in Wuppertaler Gymnasium „Wir haben alle geweint“

Für die rund 750 Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums bedeutet dieser Vormittag eine enorme emotionale Belastung. Eine Schülerin aus der fünften Klasse erzählt, dass gegen zehn Uhr im Unterricht die Durchsage gekommen sei, Türen und Fenster zu schließen. Auf dem Schulhof sei bereits Polizei zu sehen gewesen. „Wir haben dann Tische und Stühle vor der Tür gestapelt und uns hinten im Raum in eine Ecke gelegt“, sagt die Zehnjährige. „Und wir haben alle geweint.“ Einige seien aus Angst sogar in die Schulfächer gekrochen, in denen sonst die Taschen abgelegt werden. Später sei von außen an der Tür gerüttelt worden, von wem, weiß sie nicht. „Irgendwann kam die Polizei und führte uns erst auf den Schulhof und danach zur Sparkasse“, berichtet die Schülerin.