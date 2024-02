Nach Tat im Skatepark in Meinerzhagen 16-Jähriger nach Schlägerei gestorben – Hinweise eingegangen

Im Fall einer Schlägerei zwischen Jugendlichen in einem Skatepark im Sauerland und dem Tod eines 16-Jährigen in dem Zusammenhang ermittelt die Polizei weiter auf Hochtouren. Es seien erste Hinweise eingegangen, sagte ein Sprecher am Freitag. Die Ermittler hatten zuvor darauf hingewiesen, dass sie Zeugen und Beweismittel suchen und dass relevantes Material auch anonym eingereicht werden könne. Der 16-Jährige, der bei dem Vorfall am 30. Januar in dem Skatepark in Meinerzhagen (Märkischer Kreis) lebensbedrohliche Verletzungen erlitten hatte, war am Donnerstag im Krankenhaus gestorben.