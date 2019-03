Mönchengladbach Eine 16-jährige Vermisste aus Mönchengladbach ist am Samstag gefunden worden.

Die Polizei hatte die Vermisstenmeldung am Freitag herausgegeben. Bereits am Samstag meldete die Polizei, dass das Mädchen gefunden wurde. Demnach hat man die 16-Jährige in Hamburg aufgegriffen und dort in eine Kinder-und Jugendnoteinrichtung gebracht.