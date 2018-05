Festival in Bocholt : 15.000 Fans feiern die Deutschrock-Elite

Bocholt Zum großen Familienfest wurde das Open Air in Bocholt. Vermutlich waren noch nie so viele Kinder wie diesmal beim Konzert im Stadion am Hünting. Auf der Bühne standen Johannes Oerding, Max Giesinger und Revolverheld.

Für die Musiker war der Tag damit ein Heimspiel, denn vor allem der Nachwuchs sang jede Textzeile mit als Johannes Oerding, Max Giesinger und Revolverheld auftraten. Vor allem deren Sänger hatte es den Fans offenbar angetan, denn immer wieder hallten „Johannes, Johannes“-Rufe durch das Stadion.

Der Abend war so etwas wie ein Best of der Deutschrocksongs. Die Fans brauchten auf keine Hits wie „Ich lass für dich das Licht an“ (Revolverheld), „80 Millionen“ (Max Giesinger) oder „100 Leben“ (Johannes Oerding) zu verzichten.

Rund 15.000 Zuschauer waren gekommen, das Verkehrschaos wie vor drei Jahren beim Grönemeyer-Konzert blieb diesmal aus. Allerdings forderte das Wetter bei einigen Zuschauern Tribut. Sie mussten wegen der Hitze versorgt werden, teilweise hatten sie Stunden in der Sonne vor der Bühne gestanden. Die Ordner verteilten daher jede Menge Wasserflaschen an die Fans, die so bei bestem Wetter eine große Party bis Mitternacht feierten.