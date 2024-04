Glückliches Ende bleibt aus Vermisster Meckenheimer Kater kehrt nach 14 Jahren zurück

Dank einer Frau aus Swisttal bei Euskirchen kam es am Sonntag zu einer fast märchenhaften Wiedervereinigung. Vor 14 Jahren war der damals zweijährige Kater Tigger spurlos in Meckenheim verschwunden. Alle Suchmaßnahmen waren erfolglos geblieben. Doch als die Hoffnung längst verloren war, tauchte der orangefarbene Kater am Sonntag in Swisttal-Ollheim wieder auf und konnte zu seinem Besitzer zurückgebracht werden. Leider sollte das Wiedersehen nur von kurzer Dauer sein.