Fahndung : 14-jähriges Mädchen in Hilden sexuell belästigt

Mettmann Die Polizei fahndet nach einem Mann, der eine 14-Jährige in Hilden sexuell belästigt haben soll. Eine Fahndung in der Nähe des Tatorts war erfolglos geblieben.

Das Unbekannte sprach das Mädchen am Donnerstagabend auf einem Stichweg zum Molzhausweg in Hilden an und berührte es plötzlich unsittlich. Die 14-Jährige distanzierte sich unmittelbar von dem Mann und griff nach ihrem Handy, um ihre Mutter anzurufen. Der Täter ging in unbekannte Richtung davon.