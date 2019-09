Tragischer Vorfall : 13-Jährige stirbt bei Klassenfahrt

Mönchengladbach Kümmerten sich Lehrer zu spät um kranke Schülerin? Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Dem Anwalt liegen unter anderem Protokolle von Aussagen einiger Mitschüler vor, welche die Lebensgefährtin des in Duisburg lebenden Vaters aufgeschrieben hat. Demnach soll sich die 13-Jährige am Tag der Ankunft in London, am 27. Juni, nach einem Mittagessen mehrfach übergeben haben. Mitschüler hätten jedoch keinen Lehrer gefunden, den sie hätten verständigen können. Dies sei erst am nächsten Morgen gelungen. Eine Lehrerin habe eine Schülerin angewiesen, bei dem Mädchen zu bleiben. Von den Lehrern habe jedoch keiner selbst nach der 13-Jährigen geschaut. Erst am Vormittag des folgenden Tages sei ein Rettungswagen gerufen worden, der das Mädchen in eine Klinik brachte. Die 13-Jährige sei da bereits erkennbar „weggetreten“ gewesen, sagt Voßmeyer. Sie starb am 30. Juni im Krankenhaus. Das Ergebnis des Obduktionsberichts liegt Voßmeyer noch nicht vor. Die Leiterin der Theo-Hespers-Gesamtschule sagte auf Anfrage unserer Redaktion, sie sei zu einer Stellungnahme nicht befugt und verwies an die Bezirksregierung Düsseldorf. Diese erklärte, sie wisse vom Todesfall bei der Klassenfahrt. Weitere Auskünfte konnte sie gestern nicht geben.