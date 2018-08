13-Jährige aus Lohmar vermisst

Lohmar Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem jungen Mädchen. Eine 13-Jährige wird seit Anfang Juni vermisst – schon im Mai war sie aus einer Jugendeinrichtung in Lohmar verschwunden.

Das Mädchen Michelle H. ist seit dem 5.Juni verschwunden. Die 13-Jährige telefoniert zwar regelmäßig mit ihrer Mutter, sagt aber nicht, wo sie sich aufhält. Sie war bereits im Mai aus der Lohmarer Jugendeinrichtung weggelaufen, in der sie lebt. Damals wurde sie von der Polizei in Lohr am Main aufgegriffen.