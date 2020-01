Sofa in Flammen : 13 Bewohner aus brennendem Wohnheim in Nordrhein-Westfalen gerettet

13 Bewohner aus brennendem Wohnheim in Nordrhein-Westfalen gerettet

Sofa in Flammen

Werl Dank des beherzten Einsatzes zweier Mitarbeiter sind 13 Menschen aus einem brennenden Wohnheim einer sozialen Einrichtung im nordrhein-westfälischen Werl gerettet worden.

Die Mitarbeiter waren am frühen Freitagabend durch einen Brandmelder im ersten Stock alarmiert worden, teilte die Polizei in Soest am Samstag mit. Demnach räumte eine 33-jährige Mitarbeiterin unverzüglich das gesamte Gebäude und führte die teils pflegebedürftigen Menschen ins Freie.