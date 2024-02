Evonik Kinderuni Kruschel und die kleinen Forscher

Was passiert, wenn man ein Handy in Alufolie wickelt? Und wieso schwimmen im Müsli die großen Teile immer oben auf der Milch? Um Antworten auf solche und viele andere Fragen aus unserem Alltag ging es in der aktuellen Auflage der Evonik-Kinderuni. Bereits zum zwölften Mal haben die Rheinische Post und der Essener Chemiekonzert Evonik zu dieser Mitmach-Aktion für Kitakinder und Grundschüler eingeladen. Der Gedanke dabei: Schon die Kleinsten spielerisch für Naturwissenschaften zu begeistern. Und auch in diesem Jahr folgten Hunderte Kinder dem Aufruf von RP-Monster Kruschel. 377 Anmeldungen gingen bei der aktuellen Runde ein – darunter ganze Schulklassen und auch kleinere Kindergartengruppen. Zwei Wochen lang flatterte bei ihnen die Rheinische Post ins Haus. Jeden Tag fanden sie darin ein Experiment, das ganz praktische Fragen aus unserem Alltag behandelt. RP-Monster Kruschel zeigte dabei, wie’s geht, und zwar so, dass alle Kinder mit einfachen Mitteln die Experimente ohne Risiken und großem Aufwand nachmachen konnten.