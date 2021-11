2G bei allen Karnevalsveranstaltungen : Köln verschärft Regeln für den 11.11.

Köln Die Stadt Köln hat die Regeln für den 11.11. verschärft: Nur Geimpfte und Genesene sollen Zugang zu Kneipen und Feiern haben. Oberbürgermeisterin Henriette Reker richtet sich mit einem Appell an alle Ungeimpften.

Der Krisenstab der Stadt Köln hat am Montag in einer Sondersitzung beschlossen, dass für den 11.11. und am kommenden Wochenende in Köln grundsätzlich die 2G-Regel gelten soll. Dies teilte Stadtsprecher Alexander Vogel am Nachmittag mit. Die 2G-Regel gilt demnach in der Altstadt und im Zülpicher Viertel, bei allen Karnevalsveranstaltungen und Karnevalsfeiern in Kneipen und in der Gastronomie sowie bei den Veranstaltungen von Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker im Historischen Rathaus.