Vergewaltigungen, Körperverletzungen, Raubdelikte : Kölner Polizei liegen nach dem 11.11. fast 400 Anzeigen vor

Köln Sechs Tage nach dem 11.11. hat die Kölner Polizei die Zahlen zur Einsatzbilanz angepasst. Demnach wurden inzwischen fast 400 Straftaten angezeigt. Es sind die höchsten Fallzahlen seit fünf Jahren.

Der Kölner Polizei liegen nach dem 11.11. inzwischen 399 Strafanzeigen für die Kölner Altstadt sowie die Neustadt vor, in denen die innerstädtischen „Feiermeilen“ – insbesondere die Zülpicher Straße – zu finden sind. Dies teilte die Behörde am Freitag mit. Am 12. November waren es zunächst 145 registrierte Straftaten im ausgewerteten 24-Stunden-Zeitraum für diesen Bereich. Demnach haben Betroffene in vier Tagen weitere 254 Anzeigen erstattet.