Evakuierung am Mittwoch : 11.000 Menschen von Minen-Entschärfung in Essen betroffen

Der Schriftzug „Polizei“ ist auf einem Polizeiauto zu sehen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Fabian Strauch

Essen Häufig werden an Rhein und Ruhr noch immer Blindgänger gefunden, die Kampfmittelräumer dann entschärfen müssen. Seltener sind so riesige Exemplare dabei, wie nun in Essen. Wegen der hohen Sprengkraft der Luftmine müssen 11.000 Menschen ihre Häuser verlassen.

Wegen des Fundes einer großen Luftmine in Essen müssen am Mittwoch (ab 10.30 Uhr) rund 11.000 Menschen ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Die britische Luftmine verfüge über drei Aufschlagszünder und eine Sprengstoffmenge von 840 Kilogramm. Eine Luftmine mit derartiger Sprengkraft habe es in mindestens 20 Jahren Stadtgeschichte nicht gegeben, sagte eine Sprecherin vorab.

Der Radius rund um den Fundort, der komplett geräumt werden müsse, sei mit einem Kilometer erheblich größer als bei kleineren Blindgängern. In einem Umkreis von weiteren 1000 Metern dürfen die Menschen sich nicht im Freien aufhalten und sollen Gebäudeteile aufsuchen, die der Bombe abgewandt liegen.

Bereits ab 8.30 Uhr sollen acht Alten-, Pflege und Behinderteneinrichtungen rund um den Fundort im Stadtteil Stoppenberg geräumt werden. Zwei Stunden später beginnt dann die Evakuierung der übrigen Wohnungen und Häuser. Mit Einschränkungen des Bus- und Bahnverkehrs sei zu rechnen, so die Stadt. Auch ein S-Bahnhof wird gesperrt. Sieben Kitas liegen im Evakuierungsbereich und müssen geschlossen bleiben.

Die Bombe war bei Sondierungsarbeiten bereits am Dienstag gefunden worden. Um mehr Vorlauf für die großangelegte Evakuierung zu gewinnen, sicherte der Kampfmittelräumdienst die Fundstelle zunächst ab.

(chal/dpa)