Nummer der Polizei : Massive Störung bei Notruf 110 in Nordrhein-Westfalen

Foto: dpa/dpa, jan ggr iku Die Polizei ist derzeit in mehreren Städten unter 110 nicht erreichbar.

Düsseldorf Die Notrufnummer der Polizei 110 ist am Mittwochmorgen in zahlreichen Polizeibehörden in Nordrhein-Westfalen nur eingeschränkt erreichbar. Laut der Warn-App Nina sind mehr als 51 Orte betroffen.

Grund für den Ausfall der Notrufmnummer 110 ist eine technische Störung. Das teilte das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste Nordrhein-Westfalen mit. Die Polizei riet Bewohnern aus allen betroffenen Städten, sich in dringenden Fällen an die Notrufnummer der Feuerwehr 112 zu wenden.

Betroffen sind laut Warn-App Nina mehr als 51 Städte und Kreise. Das gesamt Rheinland, der Niederrhein, das Bergische Land, der Großraum Bonn, das Ruhrgebiet und Westfalen haben Ausfälle. Folgende Städte der Region gehören unter anderem dazu: Duisburg, Düsseldorf, Köln, Kreis Mettmann, Krefeld, Solingen, Leverkusen, Rhein-Kreis Neuss, die Kreise Wesel und Moers.

Mönchengladbach: In Notfällen die 112 wählen. In allen anderen Fällen ist die Polizei Mönchengladbach unter der Telefonnummer 02161-29-0 zu erreichen.

Oberhausen: Das Polizeipräsidium ist direkt unter der Nummer 0208 826 4121 ansprechbar, die Polizeiwache in Sterkrade unter der 0208 826 4131.

Gelsenkirchen: Für Notfälle stehen vorrübergehend die Rufnummern 0209 365-1160 und 0209 365-1161 zur Verfügung.

Soest: Nach etwa zehn Minuten konnte eine Notfallschaltung eingerichtet werden. Die Notrufe an die 110 kommen jetzt wieder in der Leitstelle der Polizei an.

(top/dpa)