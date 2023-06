100 Tage Cell Broadcast So oft warnte das System in NRW

Bei Cell Broadcast muss keine App installiert werden, wie dies bei den Warnhinweisen von Nina oder Katwarn der Fall ist. Nach Auskunft der Netzbetreiber ist Cell Broadcast seit dem 23. Februar bundesweit verfügbar. Am meisten Cell-Broadcast-Warnungen gab es nach Angaben von Vodafone bis Freitagabend in Rheinland-Pfalz (20), NRW kam auf 17. So wurde zum Beispiel in Unna im März vor einem Großbrand gewarnt, in Köln wurde Anfang Mai auf einen Bombenfund hingewiesen. In Soest war Ende Mai Starkregen Anlass zur Cell-Broadcast-Warnung und in Essen war es wenige Tage später eine zerstörte Gasleitung.