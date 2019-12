Kostenpflichtiger Inhalt: Neue Bußgeldverordnung : 100 Euro für eine weggeworfene Kippe

Weggeworfene Zigarettenstummel auf der Straße (Archivfoto). Foto: dpa/Martin Gerten

Mönchengladbach In einigen Städten ist es teuer geworden, Zigarettenkippen wegzuwerfen: Bis zu 100 Euro kann das kosten. In Mönchengladbach wurden bereits 45 Sünder erwischt, in Köln neun, wie eine Umfrage unserer Redaktion ergab.