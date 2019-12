Kostenpflichtiger Inhalt: Neue Bußgeldverordnung erlaubt höhere Strafen : 100 Euro für eine Kippe

Weggeworfene Zigarettenstummel auf der Straße (Archivfoto). Foto: dpa/Martin Gerten

Mönchengladbach Seit Kurzem muss man für das Wegwerfen von Zigarettenkippen in einigen Städten 100 Euro zahlen. In Mönchengladbach wurden 45 Sünder erwischt, in Köln neun, wie eine Umfrage unserer Redaktion ergab.