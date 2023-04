Im Dortmunder Kino Schauburg Internationales Frauenfilmfestival vergibt Spielfilmpreis

Die Preisverleihung im Dortmunder Kino „Schauburg“ bildet den Abschluss des sechstägigen Festivals, bei dem in diesem Jahr rund 130 Filme aus 34 Ländern gezeigt wurden. Das IFFF findet abwechselnd in Köln und Dortmund statt. Es ist nach Angaben der Veranstalter das größte und älteste Frauenfilmfestival im deutschsprachigen Raum und feiert in diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen.