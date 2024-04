Polizeigewerkschaft warnt vor Antisemitismus „Dieser 1. Mai wird nicht wie letztes Jahr“

Im vergangenen Jahr zog die Polizei in vielen deutschen Städten nach dem Tag der Arbeit eine relativ positive Bilanz. Vor allem in Berlin war man nach den Krawallen der Silvesternacht auf Ausschreitungen vorbereitet. Zwar gab es in der Hauptstadt wie in anderen großen deutschen Städten am Rande von Kundgebungen aggressive Szenen, es gab Vermummte, Festnahmen, in Hamburg auf Seiten der Demonstranten einen Schwerverletzten, doch insgesamt liefen die Umzüge am Tag der Arbeit in deutschen Großstädten nicht aus dem Ruder.