Veranstaltungen in der Nacht zum 1. Mai Wo die Hexen in NRW die Walpurgisnacht feiern

In der Nacht zum 1. Mai holen die Hexen ihren Besen raus und machen sich damit auf den Weg zum Blocksberg. So ungefähr erzählte Otfried Preußler die Geschichte der Walpurgnisnacht in seinem Buch „Die kleine Hexe“. Mit dem Blocksberg ist der Brocken im Harz gemeint, seit dem Mittelalter ist er Schauplatz allerlei Sagen und Gerüchte um Hexen, die sich dort zum jährlichen Branchentreffen versammeln sollen. Doch auch außerhalb des Harz wird diese besondere Nacht gefeiert. Ob die Ursprünge keltischen Glaubens oder schlicht eine Verleumdung weiser Frauen zu Zeiten der Hexenverbrennungen sind, ist unklar. Der Name der Walpurgisnacht geht aber vermutlich auf die Heilige Walburga zurück, die am 1. Mai heilig gesprochen wurde. Noch Jahrhunderte später wird aber in der Nacht zum 1. Mai gefeiert, von Hexen und solchen die es werden wollen. Wir haben ein paar Veranstaltungstipps.