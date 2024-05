Ministerpräsident Wüst in Aachen Kundgebung zum 1. Mai – fast 70 Veranstaltungen geplant

In Kevelaer am Niederrhein beginnt hingegen am 1. Mai die für viele Katholiken wichtige Marienwallfahrt. Mit drei symbolischen Hammerschlägen wird das Pilgerportal an der Wallfahrtskirche traditionell geöffnet. Ziel der Gläubigen ist die Gnadenkapelle mit dem Marienbild „Trösterin der Betrübten“. Die Wallfahrt findet seit mehr als 380 Jahren statt. Mit Hunderttausenden Besuchern gilt Kevelaer als zweitgrößter Pilgerort in Deutschland hinter Altötting in Bayern.